Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Новій Каховці вода повністю відійшла. Мешканці міста самостійно намагаються впоратися з наслідками підтоплень. У частині житлового фонду на проспекті Дніпровського окупанти організували відкачування води, бо там на другі поверхи заселяються ворожі війська, а на перших поверхах намагаються розмістити жителів найбільш затопленого населеного пункту Корсунка. Нижня частина міста, де було затоплення від 3 до 5 метрів від проспекту Дніпровського до р. Дніпро, зараз недоступна, тому що ворог виставив там кордони та оголосив цю територію карантинною зоною. Відповідно, туди нікого не пускають, важко сказати, що там залишилося та у якому стані будівлі", - розказав міський голова Нової Каховки.

Володимир Коваленко сказав, що у місті є водопостачання, часом зникає електропостачання і зв'язок.

"Найстрашніша ситуація у селі Корсунка, яке було затоплене водяним напором 3-х метрової товщини. Там у 724 будинків, які були підтоплені, майже ніхто не живе, тільки десь 10 сімей провертаються забрати або просушити якісь речі. Єдине, що було організовано окупантами, - заставляли збирати померлих тварин та спалювати їх. Абсолютно невідома ситуація восьми дачних кооперативів, які розташовані нижче за Корсункою, до них не було доступу. Однак відомо, що там залишалися люди. Є ще 7 населених пунктів з лівого боку, які приймали людей з найбільш постраждалих сіл, але там складне життя в окупації: безгрошів'я, паспортний тероризм. А два населених пункти з правого боку, Козацьке та Веселе, після деокупації ворог майже знищив. Ось така ситуація на території громади", - повідомив Коваленко.