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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У Новій Каховці вода повністю відійшла, але у частині міста окупанти виставили кордони та оголосили карантинну зону, - мер Коваленко
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У Новій Каховці вода повністю відійшла, але у частині міста окупанти виставили кордони та оголосили карантинну зону, - мер Коваленко

23 червня, 2023 п'ятниця
08:49
Війна з Росією Затоплена Нова Каховка

Володимир Коваленко, міський голова Нової Каховки, зазначив, що нижня частина міста, де було затоплення від 3 до 5 метрів від проспекту Дніпровського до р. Дніпро, зараз недоступна

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Новій Каховці вода повністю відійшла. Мешканці міста самостійно намагаються впоратися з наслідками підтоплень. У частині житлового фонду на проспекті Дніпровського окупанти організували відкачування води, бо там на другі поверхи заселяються ворожі війська, а на перших поверхах намагаються розмістити жителів найбільш затопленого населеного пункту Корсунка. Нижня частина міста, де було затоплення від 3 до 5 метрів від проспекту Дніпровського до р. Дніпро, зараз недоступна, тому що ворог виставив там кордони та оголосив цю територію карантинною зоною. Відповідно, туди нікого не пускають, важко сказати, що там залишилося та у якому стані будівлі", - розказав міський голова Нової Каховки.

Володимир Коваленко сказав, що у місті є водопостачання, часом зникає електропостачання і зв'язок.

"Найстрашніша ситуація у селі Корсунка, яке було затоплене водяним напором 3-х метрової товщини. Там у 724 будинків, які були підтоплені, майже ніхто не живе, тільки десь 10 сімей провертаються забрати або просушити якісь речі. Єдине, що було організовано окупантами, - заставляли збирати померлих тварин та спалювати їх. Абсолютно невідома ситуація восьми дачних кооперативів, які розташовані нижче за Корсункою, до них не було доступу. Однак відомо, що там залишалися люди. Є ще 7 населених пунктів з лівого боку, які приймали людей з найбільш постраждалих сіл, але там складне життя в окупації: безгрошів'я, паспортний тероризм. А два населених пункти з правого боку, Козацьке та Веселе, після деокупації ворог майже знищив. Ось така ситуація на території громади", - повідомив Коваленко.

  • Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
  • 21 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що на Херсонщині вода відступила вже від 32 населених пунктів
  • Також голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розказав, що на Херсонщині росіяни поспіхом вивозять тіла загиблих від потопу в невідомому напрямку
  • 22 червня у вечірньому зведенні  Генштабу ЗСУ  інформував, що на тимчасово окупованій Херсонщині помічено спалахи вірусного гепатиту, але росіяни намагаються приховати це
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Нова Каховка
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