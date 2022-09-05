У Новій Каховці росіяни викрали двох хірургів, - мер

Про це повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко у ефірі Еспресо.

"Директорку 2-ї школи затримували на 5 днів, директора 1-ї школи, завідувача відділу освіти. Сьогодні стало відомо, що окупанти забрали двох хірургів на підвал. Станом на зараз, 5 бізнесменів знаходяться на підвалі. Що тисне на жителів - те, що можуть будь-якої миті забрати: прийти додому або просто на вулиці. Це людину заганяє в постійний страх", - розповів він.