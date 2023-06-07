У Новій Каховці вдалося врятувати деяких тварин із затопленого зоопарку
Зоозахисники повідомили, що деяких тварин з зоопарку "Казкова діброва", який затопило внаслідок підриву Каховської ГЕС, вдалося врятувати
Про це йдеться у facebook зоопарку.
Зазначається, що деякі тварини під час теракту знаходилися вдома в однієї зі співробітниць, а не в зоопарку, тому їх вдалося врятувати.
Серед врятованих тваринок - папуги, білки-летяги, фретки, шиншили та морські свинки.
"Уточнена інформація по тваринах "Казкової діброви", яких змогли врятувати. Вчора робітники, знаходячись в шоковому стані, надали мені не зовсім точну інформацію. Деякі тварини не були на території "Діброви", а перебували дома у Валі. Тому вони залишилися живі! Наш улюбленець папуга Вєня, білки-летяги, фретки, папуги, шиншили та морські свинки уберегтися від потопу", - йдеться у дописі.
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня можна прочитати за цим посиланням.
- Повністю з перебігом подій навколо Каховської ГЕС можна ознайомитись у текстовій трансляції Еспресо.
- Унаслідок підриву Каховської ГЕС, який росіяни здійснили 6 червня, відбулося затоплення зоопарку в окупованій Новій Каховці. Працівники зоопарку раніше повідомляли, що всі тварини загинули.
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