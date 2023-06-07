У Новій Каховці вдалося врятувати деяких тварин із затопленого зоопарку

Про це йдеться у facebook зоопарку.

Зазначається, що деякі тварини під час теракту знаходилися вдома в однієї зі співробітниць, а не в зоопарку, тому їх вдалося врятувати.

Серед врятованих тваринок - папуги, білки-летяги, фретки, шиншили та морські свинки.

"Уточнена інформація по тваринах "Казкової діброви", яких змогли врятувати. Вчора робітники, знаходячись в шоковому стані, надали мені не зовсім точну інформацію. Деякі тварини не були на території "Діброви", а перебували дома у Валі. Тому вони залишилися живі! Наш улюбленець папуга Вєня, білки-летяги, фретки, папуги, шиншили та морські свинки уберегтися від потопу", - йдеться у дописі.