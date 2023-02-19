Про це поінформували в Reuters.

12 лютого циклон "Габріель" обрушився на найпівнічніший регіон Нової Зеландії - Північний острів, а також охопив східне узбережжя.

Повідомляється про масштабні руйнування, а прем'єр-міністр Кріс Хіпкінс назвав Габріель найбільшим стихійним лихом Нової Зеландії цього століття. Він також додав, що від циклону порушено телекомунікації, сформувався брак прісної води та пошкоджені дороги, які все ще обмежують доступ до деяких районів.

За його словами, ланцюги постачання були порушені, що спричинило проблеми з переміщенням товарів, багато врожаїв було знищено, а 28 000 будинків все ще залишаються без світла.

"Справжні масштаби руйнувань і втрат стають все очевиднішими з кожним днем", - сказав прем'єр-міністр.

Так, станом на неділю від стихійного лиха загинули 11 осіб, а щонайменше 6 431 людина вважаються зниклими безвісти.