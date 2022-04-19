У Новодружеську на Луганщині внаслідок російських обстрілів загорілося вугілля поблизу шахти, - Гайдай
У луганському містечку Новодружеську внаслідок російських обстрілів сталося займання вугілля на відкритій території поблизу шахти
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За попередньою інформацією, у Новодружеську російські окупанти влучили снарядом на територію поблизу місцевої шахти. Унаслідок обстрілу сталося займання вугілля.
Рятувальники змогли вчасно дістатися до місця пожежі та загасити її. За словами Гайдая, тління вугілля ще триває, але займання локалізовано.
- Нагадаємо, що 19 квітня на Луганщині окупанти пошкодили високовольтні лінії, знеструмлено 215 населених пунктів
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