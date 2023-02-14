Про це йдеться у facebook компанії.

"Фух, уже працюємо. Тож якщо ти не встиг забрати свою посилку, відділення працюватимуть на годину довше", - повідомляє компанія

Раніше "Нова пошта" повідомляла про системний збій по всій території країни.

"Працюємо, щоб працювати! Стався технічний збій по всій Україні. Робимо все, аби якнайшвидше повноцінно відновити роботу систем", - йдеться у повідомленні.