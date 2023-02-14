"Нова пошта" запрацювала після технічного збою, роботу відділень продовжили на годину
У вівторок, 14 лютого, в "Нової пошти" по всій Україні стався технічний збій. Наразі систему полагоджено, а роботу відділень було продовжено на годину
Про це йдеться у facebook компанії.
"Фух, уже працюємо. Тож якщо ти не встиг забрати свою посилку, відділення працюватимуть на годину довше", - повідомляє компанія
Раніше "Нова пошта" повідомляла про системний збій по всій території країни.
"Працюємо, щоб працювати! Стався технічний збій по всій Україні. Робимо все, аби якнайшвидше повноцінно відновити роботу систем", - йдеться у повідомленні.
- З середини березня у Вільнюсі відкриється перше відділення "Нової пошти". У відділенні можна буде відправляти та отримувати посилки вагою до 1 000 кг.
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