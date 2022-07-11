У новому епізоді "Масяні" Китай звільняє Росію від фашистів
У новому епізоді "Масяні" китайці бомбардують Москву та Петербург
Мультиплікатор Олег Куваєв опублікував новий епізод мультфільму "Масяня", який можна переглянути на YouTube.
Цей епізод засуджує російське вторгнення в Україну та адресований тим, хто підтримує російсько-українську війну.
"Цей мульт адресований тим, хто за якоюсь жахливою помилкою підтримує російсько-українську війну", – йдеться в описі мультика.
- 22 березня вийшов новий епізод мультсеріалу "Масяня", який засуджує агресію Росії в Україні, за день набрав понад пів мільйона переглядів. Ролик закінчується самогубством Володимира Путіна.
- 20 травня вийшов новий епізод мультсеріалу "Масяня" з псом Патроном та гімном УCC. Ця серія набрала понад 1 млн переглядів.
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