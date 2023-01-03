Про це йдеться у заяві представника Держдепу США Неда Прайса, під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

"Ми почули як від демократів, так і від республіканців, що вони розуміють необхідність і надалі підтримувати український народ", - зазначив речник.

Прайс вказав, що мовиться про принципи глобального мирного порядку, започаткованого майже вісім десятиліть тому.

"Тому це важливо для нас, це важливо і для Конгресу, аби ми зберігали такий підхід", - вказав представник Держдепу.

Водночас речник додав, що велика кількість конгресменів минулої сесії, які працюватимуть і тепер, висловлюють широку підтримку народу й уряду України.

Нагадаємо, сьогодні, 3 січня, уперше за 100 років спікера палати представників конгресу США не обрали в один тур.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь пошкоджено на Telegram-канал: https://t.me/espresotb