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Уперше за 100 років спікера палати представників конгресу США не обрали в один тур

3 січня, 2023 вiвторок
22:18
Світ Конгрес США

Новий 118-й склад конгресу США розпочав роботу вівторок, 3 січня. Вперше за сто років спікера палати представників не обрали з першого разу

Про це повідомляє CNN.

Представник більшості, республіканець Кевін МакКарті, не отримав достатньої кількості голосів підтримки в першому турі. Такого не було з 1923 року. Його кандидатура набрала 203 голоси підтримки замість необхідних 218. Ще 19 республіканців проголосували за інших кандидатів

Після цього почався другий тур голосування. Проте, як зазначає CNN, у цьому турі МакКарті втратив більше голосів, ніж може собі дозволити. Тому, найімовірніше,попереду – третій тур.

Технічно Маккарті не потрібно 218 голосів, щоб стати спікером. Для отримання посади потрібна більшість присутніх і тих, хто голосує (зазвичай це і є 218 депутатів). Але якщо певна кількість людей пропускає голосування, кількість голосів, необхідна для отримання більшості, може бути меншою, як це сталося у 2021 році: попередню спікерку Палати представників Ненсі Пелосі було обрано 216 голосами.

З огляду на те, що МакКарті не виграв у першому турі голосування, затягнеться і складання присяги решти законодавців, зауважує "Голос Америки".  Засідання обох палат конгресу – сенату та палати представників – розпочинається з голосування в Палаті за свого наступного спікера.  Після того, як він складе присягу, її складають новообрані та чинні законодавці з обох палат, щоб розпочати нову сесію. Уперше до присяги мають привести 82 нових членів Палати представників: 47 республіканців і 36 демократів.

Довідково. Спікер не лише очолює палату представників конгресу, а також є третьою особою в державі. Він має ключове значення для функціонування уряду у Вашингтоні. Також спікер не лише очолюватиме нижню палату конгресу, а й може заступити на посаду президента, якщо чинний глава держави помре, піде у відставку або буде усунений з посади.

  • Проміжні вибори у США відбулися 8 листопада. На них переобрано весь склад палати представників (435 місць) та третину сенату (35 місць зі 100). Крім того, у 36 штатах обрано нових губернаторів. У палаті представників демократи здобули 213 місць, республіканці - 221.

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