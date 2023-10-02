У новому просвітницькому ролику щодо міфів пропаганди РФ розповіли про шлях України до незалежності
У понеділок, 2 жовтня, презентували новий ролик проєкту "Україна. Розвінчування міфів" про шлях України до незалежності
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.
Автори пишуть, що у відео глядачі дізнаються, коли Україна вперше проголосила незалежність, чому президент та частина уряду Карпатської України були змушені емігрувати та в якому році українці підтвердили на референдумі своє прагнення жити в незалежній державі, а не в складі СРСР.
Ролик створено в межах просвітницького проєкту Медіацентру Україна та Українського інституту національної пам'яті, аби розвінчати міфи російської пропаганди, а також роз'яснити, що таке "рашизм" та які він має ознаки.
Проєкт складається з серій відеороликів, які допоможуть дізнатися більше про історію протистояння РФ та України, зруйнують багаторічні міфи та розкриють природу російських злочинів.
- 31 серпня презентували перший випуск, у якому розказали про те, скільки насправді триває війна між Україною та Росією. Фахівці розвінчують міф про начебто гармонійне співіснування українського та російського народів протягом років та пояснюють, чому російсько-українська війна почалась не у 2022, і навіть не у 2014 році.
- 15 вересня просвітницький проєкт "Міфи навколо історії України та вся правда про рашизм" розвінчував стереотипи та забобони про справжнє українське козацтво.
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