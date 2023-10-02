У новому просвітницькому ролику щодо міфів пропаганди РФ розповіли про шлях України до незалежності

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

Автори пишуть, що у відео глядачі дізнаються, коли Україна вперше проголосила незалежність, чому президент та частина уряду Карпатської України були змушені емігрувати та в якому році українці підтвердили на референдумі своє прагнення жити в незалежній державі, а не в складі СРСР.

Ролик створено в межах просвітницького проєкту Медіацентру Україна та Українського інституту національної пам'яті, аби розвінчати міфи російської пропаганди, а також роз'яснити, що таке "рашизм" та які він має ознаки.

Проєкт складається з серій відеороликів, які допоможуть дізнатися більше про історію протистояння РФ та України, зруйнують багаторічні міфи та розкриють природу російських злочинів.