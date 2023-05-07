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Охорона авіазаводу, що виробляє Су-34, виявила дрон із камерою. Невідомий оператор спостерігав за допомогою БПЛА за в'їздом та виїздом із воріт Новосибірського авіаційного заводу (НАЗ) ім.Чкалова, а також за периметром військового об'єкта РФ.

Увечері 5 травня неподалік воріт заводу було знайдено дрон чорного кольору з додатковою батареєю і з вбудованою відеокамерою. До того ж камера працювала за принципом датчика руху. За попередніми даними, БПЛА знімав в'їзд і виїзд із заводу і, мабуть, фіксував будь-які пересування біля воріт підприємства. Швидше за все, виявлений безпілотник впав після того, як у нього сіла батарейка.

Безпілотний летальний апарат направили на експертизу. Наразі встановити, хто є його оператором, поки не вдалося.

НАЗ ім.Чкалова є новосибірською філією Об'єднаної авіабудівної компанії. Згідно з відкритими даними, завод виробляє винищувачі-бомбардувальники Су-34 та С-70 "Мисливець", перспективний важкий ударний безпілотний бомбардувальник шостого покоління.