У Нью-Йорку біля консульства РФ провели акцію протесту на підтримку заарештованого у Криму журналіста Єсипенка
У понеділок, 15 листопада, біля будівлі консульства РФ у Нью-Йорку відбулась акція на підтримку позаштатного кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка, заарештованого в окупованому Криму
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Акцію "Порожній стілець" організувала група PEN America у рамках міжнародного дня "Письменник в ув'язненні" спільно з американськими та українськими правозахисними організаціями.
Активісти встановили навпроти консульства Росії символічний порожній стілець. У заході взяв участь письменник Станіслав Асєєв, який понад два роки пробув у полоні окупантів, пройшовши донецьку катівню "Ізоляція".
Асєєв наголосив на винятковій важливості міжнародної підтримки Єсипенка та інших українців, ув'язнених окупантами за сфальсифікованими звинуваченнями.
"Украй важливою є моральна підтримка. Наскільки я знаю, Владислав має зв'язок із зовнішнім світом і факт, що про нього пам'ятають і влаштовують акції на його захист, дуже важливий. Я вже не говорю про міжнародний тиск тому, що звільняють тих людей, які з'являються на плакатах, хоч як би цинічно це звучало. Необхідно нагадувати російській владі, що ми знаємо, що у вас сидить невинувата людина, про яку пам'ятає міжнародне співтовариство, на захист якого виступає президент Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа. Я сподіваюся, що американські політики більш активно виступатимуть на захист нашого колеги тому, що іноземний тиск - це основний механізм, за допомогою якого звільняють людей", - сказав Асєєв.
- Нагадаємо, окупанти затримали кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка 10 березня 2021 року. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою.
- 12 березня Єсипенка помістили під варту. 1 квітня так званий "Київський районний суд Сімферополя" продовжив його арешт до 11 липня.
- До затриманого журналіста протягом 27 днів не допускали адвокатів. Пізніше він повідомив про тортури з боку російських спецслужб.
- 6 липня окупаційний суд в Сімферополі продовжив на пів року арешт незаконно утримуваного громадянина України журналіста Владислава Єсипенка.
- 16 липня Єсипенку оголосили обвинувальний висновок, йому загрожує до 18 років ув'язнення.
- Дружина Єсипенка заявила, що у нього погіршився стан здоров'я.
- Єсипенко заявив, що всі свідчення, які він давав, окупанти вибивали з нього тортурами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.47
-
EUR
Купівля 29.85Продаж 30.28
- Актуальне
- Важливе