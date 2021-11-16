У Нью-Йорку біля консульства РФ провели акцію протесту на підтримку заарештованого у Криму журналіста Єсипенка

Про це повідомляє "Радіо Свобода".



Акцію "Порожній стілець" організувала група PEN America у рамках міжнародного дня "Письменник в ув'язненні" спільно з американськими та українськими правозахисними організаціями.



Активісти встановили навпроти консульства Росії символічний порожній стілець. У заході взяв участь письменник Станіслав Асєєв, який понад два роки пробув у полоні окупантів, пройшовши донецьку катівню "Ізоляція".



Асєєв наголосив на винятковій важливості міжнародної підтримки Єсипенка та інших українців, ув'язнених окупантами за сфальсифікованими звинуваченнями.



"Украй важливою є моральна підтримка. Наскільки я знаю, Владислав має зв'язок із зовнішнім світом і факт, що про нього пам'ятають і влаштовують акції на його захист, дуже важливий. Я вже не говорю про міжнародний тиск тому, що звільняють тих людей, які з'являються на плакатах, хоч як би цинічно це звучало. Необхідно нагадувати російській владі, що ми знаємо, що у вас сидить невинувата людина, про яку пам'ятає міжнародне співтовариство, на захист якого виступає президент Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа. Я сподіваюся, що американські політики більш активно виступатимуть на захист нашого колеги тому, що іноземний тиск - це основний механізм, за допомогою якого звільняють людей", - сказав Асєєв.