Про це пише Укрінформ.

Активісти пройшли Бродвеєм - від 4 км. Таймс-Сквер до парку Вашингтона. Один з організаторів події Артур Згуров пояснив, що вони прагнуть нагадати світу, що війна РФ проти України триває.

"Війна триває - ми не повинні втомлюватися повторювати це, і всі разом ми маємо зробити все, від нас залежне, аби вона закінчилася", - додав генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов, зазначивши, що Україна не може віддати свої території в обмін на мир.

Учасником акції також став постійний представник Чехії при ООН Якуб Кулганек. Він зазначив, що його країна повністю підтримує Україну.

"Адже українці борються не тільки за свою свободу, а й за нас. Тому для Чехії ця підтримка є такою важливою", - наголосив він.

Якуб Кулганек зауважив, що чеські політики та суспільство одностайні щодо питання підтримки України.

"Ми не просто хочемо, аби Україна перемогла – нам це потрібно. Тому так активно допомагаємо в гуманітарній сфері та з постачанням зброї", - наголосив дипломат.

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