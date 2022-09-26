Про це інформують Десантно-штурмові війська ЗСУ.

Українські воїни з 81-ї окремої аеромобільної бригади показали, як знищили на Донеччині базу окупантів.

"Бойовики активно використовують старі радянські авто ЗАЗ та ВАЗ. Остання, до речі, завантажена вкраденими у людей телевізорами", - коментують у пресслужбі.

Крім того, у одного з загиблих рашистів виявили військовими квиток Збройних Сил України, де він раніше служив.

"За зраду Військової присяги, – він заплатив своїм життям! І так буде з кожним!" - наголошують у відомстві.

Українське військо й надалі завдає потужних ударів по окупантах на Південнобузькому напрямку. За 25 вересня ворог втратив 43 солдатів, штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-8 та 5 складів з боєприпасами.

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України в ході важких боїв знищили чимало сил противника разом з бронетехнікою.

Десантники ЗСУ знищили танк, дві бойові машини піхоти, інженерна машина розгородження, другої моделі та плавучий бронетранспортер разом з екіпажами.

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