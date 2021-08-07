У Офісі президента розповіли, на що витратять $2,7 млрд від МВФ

Про це заявив радник президента України Володимира Зеленського Олег Устенко, повідомляє Україна 24.

За його словами, Україна використає новий транш МВФ на стимулювання економічного розвитку в середній та довгостроковій перспективі.

"Частина цих коштів може бути заведена в золотовалютні резерви НБУ, щоб створити додаткову подушку безпеки для країни. Частину цих коштів буде використано цього року, але значну частину буде використано наступного року. Йдеться про використання цих коштів не на поточне споживання, а щоб стимулювати економічний розвиток в країні у середньому та довгостроковому проміжку часу", - сказав Устенко.

Він уточнив, що кошти можна використовувати на проєкти, пов'язані з розбудовою інфраструктури, з підтримкою або стимулюванням вітчизняних виробників, наприклад, машинобудування.

Нагадаємо, 3 серпня Міжнародний валютний фонд затвердив виділення $2,7 млрд для України.

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