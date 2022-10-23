У Офісі президента відреагували на звинувачення Шойгу в підготовці провокацій з "брудною" бомбою"
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав звинувачення міністра оборони РФ Сергія Шойгу в підготовці Україною провокації з "брудною бомбою" абсолютним абсурдом
Про це Подоляк заявив у коментарі LIGA.net.
"Абсолютний і цілком передбачуваний абсурд у виконанні суб'єктів, які продовжують вірити в те, що можна нахабно брехати – і в це хтось повірить", – сказав Подоляк.
Він наголосив, що Росія вісім місяців жорстоко атакує Україну всіма видами конвенційної зброї та вже робила фейкові заяви про нібито розробку в Україні ядерної зброї, "біолабораторії з бойовими голубами" та підготовку "планів вторгнення" до Росії.
"І ось тепер суб'єкт, який віддає накази руйнувати енергетичну інфраструктуру України та готувати до підриву Каховську греблю, фантазує про "брудну бомбу". Жодна з їхніх попередніх заяв так і не підтвердилася, жодних фактів світовій громадськості надано не було. Чи є ще хоч одна причина, чому слово російського міністерства оборони, яке в прямому ефірі займається геноцидом українського народу, має стати предметом хоч якоїсь уваги та довіри?" – запитав Подоляк.
- 23 жовтня Шойгу під час телефонних розмов з міністрами оборони Франції та Туреччини звинуватив Україну в підготовці провокацій з "брудною бомбою".
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