У оновленні телеканалу "Рада" бере участь продюсер, який очолює холдинг нардепа ОПЗЖ Козака

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Консультую по формату каналу, студії, локації, графіка, аудіо. Загальна концепція. Тренінги для ведучих. Стиль і грим", - повідомив Семенов.

Видання передає, що Семенов поки не відповів на запитання про те, хто конкретно запропонував йому співпрацю з каналом, на яких умовах, зокрема фінансових, та яку мету поставили перед продюсером замовники.

Відомо, що Олексій Семенов у червні 2019 року очолив холдинг "Новини", власником якого є депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тарас Козак. У холдинг, зокрема, входять телеканали NewsOne, ZIK, "112 Україна" та "Перший незалежний", які відомі як "канали Медведчука".

Також продюсер запускав і перезапускав деякі з них - "112 Україна", NewsOne - та телеканал "Прямий", який до листопада 2021 року належав Петру Порошенку.

Крім того, із квітня по листопад 2020 року Семенов був генеральним продюсером телеканалів Kyiv.Live і Odesa.Live, які належать київському забудовнику та народному депутату від ОПЗЖ Вадиму Столару.

