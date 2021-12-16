У оновленні телеканалу "Рада" бере участь продюсер, який очолює холдинг нардепа ОПЗЖ Козака
Продюсер Олексій Семенов підтвердив, що бере участь в оновленні парламентського телеканалу "Рада" як консультант
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Консультую по формату каналу, студії, локації, графіка, аудіо. Загальна концепція. Тренінги для ведучих. Стиль і грим", - повідомив Семенов.
Видання передає, що Семенов поки не відповів на запитання про те, хто конкретно запропонував йому співпрацю з каналом, на яких умовах, зокрема фінансових, та яку мету поставили перед продюсером замовники.
Відомо, що Олексій Семенов у червні 2019 року очолив холдинг "Новини", власником якого є депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тарас Козак. У холдинг, зокрема, входять телеканали NewsOne, ZIK, "112 Україна" та "Перший незалежний", які відомі як "канали Медведчука".
Також продюсер запускав і перезапускав деякі з них - "112 Україна", NewsOne - та телеканал "Прямий", який до листопада 2021 року належав Петру Порошенку.
Крім того, із квітня по листопад 2020 року Семенов був генеральним продюсером телеканалів Kyiv.Live і Odesa.Live, які належать київському забудовнику та народному депутату від ОПЗЖ Вадиму Столару.
- Нагадаємо, 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів ZiK, NewsOne і 112 Україна та їхнього формального власника нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.
- 14 грудня директор телеканалу "Рада" Вадим Перенчук повідомив про запуск нового формату каналу - в режимі телемарафону і з політичними токшоу.
- В інтернеті з'явився проморолик нового формату каналу "Рада", в якому автори нібито обіцяли "інформувати українців про події влади" і негативно висловлювалися про опозицію та інші ЗМІ.
- Канал "Рада" заперечив причетність до проморолику.
- 16 грудня стало відомо, що канал "Рада" заплатить 9 млн грн компанії продюсера шоу, де Зеленський працював ведучим.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.07
Купівля 27.07Продаж 27.31
-
EUR
Купівля 30.46Продаж 30.89
- Актуальне
- Важливе