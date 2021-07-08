У ООН закликали Україну провести перепис населення
Україні необхідно провести перепис населення, бо зараз його чисельність невідома
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ООН в Україні з гуманітарних питань Оснату Лубрани.
"Одним з викликів залишається те, що останній перепис населення Україна проводила в 2001 році", - сказала Лубрані наконференції з питань реформ в Україні.
Вона підкреслила, що важливо провести перепис, оскільки зараз невідомо, скільки громадян проживає в Україні.
"Востаннє це було 48 млн, зараз населення оцінюється в 41,6 млн", - уточнила вона.
На її думку, це дозволит уряду забезпечити надання соціально-економічних послуг.
- Кабінет міністрів запланував проведення перепису населення України у 2023 році.
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