У ООН закликали Україну провести перепис населення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ООН в Україні з гуманітарних питань Оснату Лубрани.

"Одним з викликів залишається те, що останній перепис населення Україна проводила в 2001 році", - сказала Лубрані наконференції з питань реформ в Україні.

Вона підкреслила, що важливо провести перепис, оскільки зараз невідомо, скільки громадян проживає в Україні.

"Востаннє це було 48 млн, зараз населення оцінюється в 41,6 млн", - уточнила вона.

На її думку, це дозволит уряду забезпечити надання соціально-економічних послуг.

Кабінет міністрів запланував проведення перепису населення України у 2023 році.