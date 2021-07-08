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У ООН закликали Україну провести перепис населення

8 липня, 2021 четвер
19:55

Україні необхідно провести перепис населення, бо зараз його чисельність невідома

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ООН в Україні з гуманітарних питань Оснату Лубрани.

"Одним з викликів залишається те, що останній перепис населення Україна проводила в 2001 році", - сказала Лубрані наконференції з питань реформ в Україні.

Вона підкреслила, що важливо провести перепис, оскільки зараз невідомо, скільки громадян проживає в Україні.

"Востаннє це було 48 млн, зараз населення оцінюється в 41,6 млн", - уточнила вона.

На її думку, це дозволит уряду забезпечити надання соціально-економічних послуг.

  • Кабінет міністрів запланував проведення перепису населення України у 2023 році.

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ООН
перепис населення
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