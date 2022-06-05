У ОРДО зникло російське телебачення, - радник мера Маріуполя
Після вибухів у Донецьку на окупованій частині регіону припинило роботу російське телебачення
Про це в Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Від сьогодні в Донецьку та окупованої частині області недоступне ефірне телебачення. Була пропаганда і нема пропаганди. Телебачення немає через пошкодження обстрілом, який знов влаштували самі окупанти, аби звинуватити ЗСУ в обстрілах “мирних мешканців”, - написав він.
-
4 червня у Донецьку пролунала серія гучних вибухів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.11
Купівля 34.11Продаж 35.39
-
EUR
Купівля 36.02Продаж 37.76
- Актуальне
- Важливе