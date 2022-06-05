Про це в Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Від сьогодні в Донецьку та окупованої частині області недоступне ефірне телебачення. Була пропаганда і нема пропаганди. Телебачення немає через пошкодження обстрілом, який знов влаштували самі окупанти, аби звинуватити ЗСУ в обстрілах “мирних мешканців”, - написав він.

4 червня у Донецьку пролунала серія гучних вибухів.