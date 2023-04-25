У Пакистані вибухнув склад з боєприпасами: 13 загиблих та півсотні поранених
На північному заході долини Сват, що в Пакистані, вибухнув склад з боєприпасами управління по боротьбі з тероризмом, загинуло щонайменше 13 людей
Про це повідомляє Reuters.
Поліція країни повідомляє про два вибухи на складі, крім загиблих ще 50 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Правоохоронці схиляються до версії, що боєприпаси загорілись через коротке замикання в електромережі.
"У нас немає доказів про зовнішнє втручання. Але ми залишаємо всі версії відкритими", - зазначили там.
Зазначається, що більшість загиблих - поліцейські, що працювали на складі, також загинула жінка з дитиною, що проходили повз. Деякі поранені знаходяться в лікарні в критичному стані.
- 1 квітня повідомлялося, що на пункті роздачі продуктів у Пакистані в тисняві загинули щонайменше 11 людей.
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