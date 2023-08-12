У Парижі через загрозу вибуху евакуювали людей з Ейфелевої вежі
У суботу, 12 серпня, у столиці Франції Парижі пролунало повідомлення про мінування Ейфелевої вежі, з трьох поверхів споруди евакуювали людей
Про це пише AFP.
Зазначається, що повідомлення про мінування вежі надійшло приблизно о 13:30.
Відвідувачі були евакуйовані як з трьох поверхів споруди, так і з площі під пам’ятником.
Компанія-оператор вежі SETE повідомила, що експерти з вибухонебезпечних робіт разом з поліцією обстежують територію, включаючи ресторан, розташований на одному з поверхів.
"Це звичайна процедура в подібних ситуаціях, яка, однак, рідкість", - сказав прессекретар компанії.
- 15 липня 2020 року Ейфелева вежа дозволила допуск відвідувачів на 3-й поверх, таким чином повністю відновивши роботу після карантину.
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