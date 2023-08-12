У Парижі через загрозу вибуху евакуювали людей з Ейфелевої вежі

Про це пише AFP.

Зазначається, що повідомлення про мінування вежі надійшло приблизно о 13:30.

Відвідувачі були евакуйовані як з трьох поверхів споруди, так і з площі під пам’ятником.

Компанія-оператор вежі SETE повідомила, що експерти з вибухонебезпечних робіт разом з поліцією обстежують територію, включаючи ресторан, розташований на одному з поверхів.

"Це звичайна процедура в подібних ситуаціях, яка, однак, рідкість", - сказав прессекретар компанії.