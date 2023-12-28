У Парижі закрили Ейфелеву вежу через страйк персоналу

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що працівники висовують звинувачення керівництву компанії у тому, що воно фокусується виключно на прибутку і недостатньо уділяє уваги технічній підтримці та ремонту вежі.

Профспілка CGT, яка організувала страйк, заявила, що протести, що відбуваються перед переговорами про контракт з мерією, яка володіє вежею, були протестом проти "поточних способів управління".

"CGT каже, що оцінка SETE щодо свого майбутнього бюджету базується на тому, що щорічно відвідує 7,4 мільйона відвідувачів, цифра, яку вона ніколи раніше не досягала, і яку профспілка вважає нереальною", - йдеться у повідомленні.