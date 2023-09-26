У партії Шольца заявили, що Україна навряд чи приєднається до ЄС до 2029 року: названо причину

Про це пише Spiegel.

За словами політикині, Євросоюз сам не готовий прийняти Україну й потребує реформування.

"Якщо ми нічого не змінимо в Європейському Союзі, я не бачу, що це станеться", – сказала Барлі.

Втім конкретних цифр і фактів вона не навела.

"Ми маємо думати не лише про Україну, а й про Європейський Союз, який також має бути здатний прийняти цю країну. Україна – дуже велика країна", - сказала політикиня.

Вона зазначила, що, до прикладу, сільськогосподарський сектор України настільки великий, що, виходячи з чинних правил, сільськогосподарські субсидії ЄС отримуватимуть лише вона та ще одна країна.

"Ми маємо змінитися, якщо хочемо прийняти такі країни, як Україна", - наголосила Барлі.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року, адже чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

Керівник парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія 21 вересня повідомив, що Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ до ЄС.

26 вересня очільниця Європарламенту Роберта Мецола заявила, що держави-члени можуть розпочати офіційні переговори з Україною вже в грудні.