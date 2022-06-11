У пенсійному фонді пояснили, як отримати пенсію за зниклих безвісти
Пенсійний фонд України дав пояснення щодо отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника за особу, зниклу безвісти за особливих обставин
Про це Пенсійній фонд повідомив на своїй офіційній сторінці у соцмережі.
Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї, які перебували на утриманні годувальника. До непрацездатних членів сім’ї належать, зокрема:
- Чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
- Діти, які не досягли 18 років (діти, які навчаються, та діти-сироти - 23 років) або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;
- Чоловік (дружина), один з батьків або брат чи сестра, годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.
Пенсія призначається незалежно від тривалості страхового стажу особи, зниклої безвісти за особливих обставин.
Щоб призначили пенсію, потрібно подати заяву з необхідними документами до територіального органу Пенсійного фонду України. Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника обчислюється на підставі наданих до заяви документів.
Право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника виникає у непрацездатних членів сім’ї через один місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань або до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
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