У пенсійному фонді пояснили, як отримати пенсію за зниклих безвісти

Про це Пенсійній фонд повідомив на своїй офіційній сторінці у соцмережі.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї, які перебували на утриманні годувальника. До непрацездатних членів сім’ї належать, зокрема:

Чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку; Діти, які не досягли 18 років (діти, які навчаються, та діти-сироти - 23 років) або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років; Чоловік (дружина), один з батьків або брат чи сестра, годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

Пенсія призначається незалежно від тривалості страхового стажу особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Щоб призначили пенсію, потрібно подати заяву з необхідними документами до територіального органу Пенсійного фонду України. Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника обчислюється на підставі наданих до заяви документів.

Право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника виникає у непрацездатних членів сім’ї через один місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань або до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Нагадаємо, Арестович назвав кількість втрат України у війні з Росією

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb