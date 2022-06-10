Арестович назвав кількість втрат України у війні з Росією

Про це Арестович сказав у розмові з Марком Фейгіним.

"У нас на початку конфлікту гинуло 100 на добу в середньому. Але в російській армії 1000 на добу гинула в перші 20-30 днів. Зараз 200-300 гинуть, не менше. Ну, подивись, за сьогодні тільки, щоправда сьогодні нетиповий день, надто вже добре відпрацювала артилерія, тому осіб 600 за добу ми прибили, не менше. Воно так і буде: один до п’яти, один до трьох, один до шести ось так коливатися", – сказав Олексій Арестович.

На питання Фейгіна про те, чи втратила Україна 10 тис. військових, Арестович відповів, що цифра приблизно такою і є.

За останнім звітом Генштабу, офіційно Росія втратила у війні з Україною 31 900 окупантів.

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