Арестович назвав кількість втрат України у війні з Росією
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україна втратила у війні з РФ до 10 тис. військових
Про це Арестович сказав у розмові з Марком Фейгіним.
"У нас на початку конфлікту гинуло 100 на добу в середньому. Але в російській армії 1000 на добу гинула в перші 20-30 днів. Зараз 200-300 гинуть, не менше. Ну, подивись, за сьогодні тільки, щоправда сьогодні нетиповий день, надто вже добре відпрацювала артилерія, тому осіб 600 за добу ми прибили, не менше. Воно так і буде: один до п’яти, один до трьох, один до шести ось так коливатися", – сказав Олексій Арестович.
На питання Фейгіна про те, чи втратила Україна 10 тис. військових, Арестович відповів, що цифра приблизно такою і є.
За останнім звітом Генштабу, офіційно Росія втратила у війні з Україною 31 900 окупантів.
- 9 травня Олексій Арестович заявив, що ворог захопив міста на Півдні через помилки з боку України.
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- 4 червня Арестович вважав найбільшою перемогою України у війні з Росією - відбиття ворожого наступу на чотирьох напрямках, а поразкою - падіння Маріуполя.
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