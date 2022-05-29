Арестович дав новий прогноз, коли ситуація на фронті зміниться на користь ЗСУ
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що в середині червня ситуація на фронті може змінитися на користь ЗСУ
Про це Арестович сказав в розмові з Марком Фейгіним на YouTube.
"Я думаю, після 15-16 червня ситуація може різко почати змінюватися на нашу користь і сильно не на користь російської армії. Вони спробують купірувати це і досягти якихось результатів до 15-17 числа", - сказав радник голови Офісу президента.
За словами Олексія Арестовича, хід війни може перевернутись завдяки поїздці глави Міноборони Олексія Рєзнікова на нову зустріч військових Міністрів НАТО, яка в ці дні пройде на базі "Рамштайн" у Німеччині.
"Дивимося, чи буде шостий пакет санкцій, це відразу просадить російський бюджет, який живить війну. І друге – що у нас буде 15-16 червня, коли Резніков поїде на третій Рамштайн і зустрінеться з міністрами оборони НАТО", – сказав Арестович.
- Росіяни хочуть оточити позиції ЗСУ у районах Лисичанська і Сєверодонецька, - Генштаб ЗСУ.
- 28 травня повідомлялось, що бої точаться на околиці Сєверодонецька. Окупанти захопили територію готелю "Мир" і більше успіхів не мають. У них значні втрати, далі пройти не можуть.
- Керівник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк заявив, що українські сили у місті перебувають в "складній оборонній позиції".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.75
Купівля 34.75Продаж 35.98
-
EUR
Купівля 36.58Продаж 38.26
- Актуальне
- Важливе