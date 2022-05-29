Арестович дав новий прогноз, коли ситуація на фронті зміниться на користь ЗСУ

Про це Арестович сказав в розмові з Марком Фейгіним на YouTube.

"Я думаю, після 15-16 червня ситуація може різко почати змінюватися на нашу користь і сильно не на користь російської армії. Вони спробують купірувати це і досягти якихось результатів до 15-17 числа", - сказав радник голови Офісу президента.

За словами Олексія Арестовича, хід війни може перевернутись завдяки поїздці глави Міноборони Олексія Рєзнікова на нову зустріч військових Міністрів НАТО, яка в ці дні пройде на базі "Рамштайн" у Німеччині.

"Дивимося, чи буде шостий пакет санкцій, це відразу просадить російський бюджет, який живить війну. І друге – що у нас буде 15-16 червня, коли Резніков поїде на третій Рамштайн і зустрінеться з міністрами оборони НАТО", – сказав Арестович.

Росіяни хочуть оточити позиції ЗСУ у районах Лисичанська і Сєверодонецька, - Генштаб ЗСУ.

28 травня повідомлялось, що бої точаться на околиці Сєверодонецька. Окупанти захопили територію готелю "Мир" і більше успіхів не мають. У них значні втрати, далі пройти не можуть.

Керівник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк заявив, що українські сили у місті перебувають в "складній оборонній позиції".

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