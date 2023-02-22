Про це повідомив офіційний представник міноборони США, передає Bloomberg.

За словами представника Пентагону, Росія не проводила жодного випробування міжконтинентальної балістичної ракети, поки Байден був у Києві. До того ж, Росія завчасно попередила США про цей запуск відповідно до своїх зобов’язань у рамках Договору про стратегічні наступальні озброєння ще до того, як стало відомо про візит Байдена до України.

Таке випробування є звичайним і не стало несподіванкою, зазначає видання. США не вважали випробування загрозою для себе чи своїх союзників, додав представник Пентагону.