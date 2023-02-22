У Пентагоні заперечили, що РФ проводила випробування міжконтинентальної балістичної ракети, поки Байден був у Києві
Росія не проводила випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" під час перебування президента США Джо Байдена в Києві 20 лютого
Про це повідомив офіційний представник міноборони США, передає Bloomberg.
За словами представника Пентагону, Росія не проводила жодного випробування міжконтинентальної балістичної ракети, поки Байден був у Києві. До того ж, Росія завчасно попередила США про цей запуск відповідно до своїх зобов’язань у рамках Договору про стратегічні наступальні озброєння ще до того, як стало відомо про візит Байдена до України.
Таке випробування є звичайним і не стало несподіванкою, зазначає видання. США не вважали випробування загрозою для себе чи своїх союзників, додав представник Пентагону.
- Раніше видання CNN повідомило, що Росія провела невдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети під час перебування Байдена в Україні.
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