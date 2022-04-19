У Пентагоні запевняють, що жоден літак зі зброєю для України не був збитий

Про це повідомляє Радіо Свобода, з посиланням на слова високопосадовця Міністерства оборони США на закритому брифінгу 18 квітня.

"Я не бачив повідомлень, які вказують на те, що західна зброя була збита росіянами. Мені нічого не відомо щодо цього, і я нічого не бачив з цього приводу. Жоден літак не був збитий... Немає жодних ознак того, що вони (росіяни – ред.) завдали удару по вмісту допомоги", - зазначив чиновник Пентагону.

Про те, що начебто "російськими засобами протиповітряної оборони в районі Одеси збитий у повітрі український військово-транспортний літак, що доставляв велику партію озброєння, яку поставили Україні західні країни" 16 квітня на брифінгу повідомив представник Міноборони РФ Ігор Конашенков. Ця заяву активно цитували у провладних російських ЗМІ.

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