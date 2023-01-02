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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У перший день року загарбники поранили одного мирного жителя Донеччини

У перший день року загарбники поранили одного мирного жителя Донеччини

2 січня, 2023 понедiлок
08:46
війна з Росією Обстріли Донеччини 31 грудня

Першого січня російська армія на підконтрольній Україні території Донецької області поранила одного мирного жителя

Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За 1 січня росіяни поранили 1 мирного жителя Донеччині — у Бахмуті.

Загалом від рук рашистів загинуло 1285 мирних жителів Донеччини. Також ще 2804 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха - неможливо.

"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив Кириленко.

  • 31 грудня Росія гатила по Донецькій області: РФ здійснила 18 обстрілів житлових кварталів, уражено критичну інфраструктуру й оселі. 

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Маріуполь
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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