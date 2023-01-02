У перший день року загарбники поранили одного мирного жителя Донеччини

Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За 1 січня росіяни поранили 1 мирного жителя Донеччині — у Бахмуті.

Загалом від рук рашистів загинуло 1285 мирних жителів Донеччини. Також ще 2804 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха - неможливо.

"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив Кириленко.

31 грудня Росія гатила по Донецькій області: РФ здійснила 18 обстрілів житлових кварталів, уражено критичну інфраструктуру й оселі.

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