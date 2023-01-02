У перший день року загарбники поранили одного мирного жителя Донеччини
Першого січня російська армія на підконтрольній Україні території Донецької області поранила одного мирного жителя
Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За 1 січня росіяни поранили 1 мирного жителя Донеччині — у Бахмуті.
Загалом від рук рашистів загинуло 1285 мирних жителів Донеччини. Також ще 2804 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха - неможливо.
"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив Кириленко.
- 31 грудня Росія гатила по Донецькій області: РФ здійснила 18 обстрілів житлових кварталів, уражено критичну інфраструктуру й оселі.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.77
-
EUR
Купівля 41.53Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе