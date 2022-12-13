У перший тиждень грудня 97 українців отруїлися чадним газом, - пресофіцер ДСНС
За перший тиждень грудня від отруєння чадним газом померло 14 українців
Про це в ефірі Еспресо сказав пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.
"Сьогодні стався випадок на Закарпатті, коли люди просто отруїлися чадним газом, розмістили трансформатор так, що він потрапив у приміщення. Вони загинули", - зазначив він.
За словами пресофіцера, це не поодинокі випадки - вони фіксувалися на Дніпропетровщині, на Київщині багато, на Івано-Франківщині.
"Хочеться звернутися до людей. Генератор - це прилад, який несе небезпеку. У таких випадках відбувається висока концентрація чадного газу - людина не отримує кисень і помирає", - сказав Хорунжий.
За перший тиждень грудня від отруєння чадним газом померло 14 українців.
"За статистикою МОЗ, у листопаді отруїлось чадним газом 368 людей. Це не лише генератори, є небезпека від котлів та печей з тріщинами, пошкодженням і не прочищеними трубами. Якщо брати перші 7 днів грудня - 97 людей отруїлось, серед них - 25 дітей. Загинуло 14 людей", - підсумував пресофіцер ДСНС.
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