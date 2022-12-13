Про це в ефірі Еспресо сказав пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

"Сьогодні стався випадок на Закарпатті, коли люди просто отруїлися чадним газом, розмістили трансформатор так, що він потрапив у приміщення. Вони загинули", - зазначив він.

За словами пресофіцера, це не поодинокі випадки - вони фіксувалися на Дніпропетровщині, на Київщині багато, на Івано-Франківщині.

"Хочеться звернутися до людей. Генератор - це прилад, який несе небезпеку. У таких випадках відбувається висока концентрація чадного газу - людина не отримує кисень і помирає", - сказав Хорунжий.

За перший тиждень грудня від отруєння чадним газом померло 14 українців.

"За статистикою МОЗ, у листопаді отруїлось чадним газом 368 людей. Це не лише генератори, є небезпека від котлів та печей з тріщинами, пошкодженням і не прочищеними трубами. Якщо брати перші 7 днів грудня - 97 людей отруїлось, серед них - 25 дітей. Загинуло 14 людей", - підсумував пресофіцер ДСНС.