Про це пише ВВС, з посиланням на місцеві видання.

Загарбники - представники корінного населення району Урарінас у провінції Лорето - заявили, що хочуть таким чином змусити владу розв'язувати проблему розливу нафти в річку Кунініко.

Місцеві жителі кажуть, що через попадання нафти в річку у цьому районі вже загинули жінка та двоє дітей з-поміж корінних мешканців.

Загальна кількість захоплених туристів може досягати 70 осіб, серед них громадяни Великобританії, Іспанії, США, Франції та Швейцарії – а, можливо, й інших країн.

Місцевим ЗМІ активісти повідомили, що планують тримати у себе захоплених туристів близько тижня.

До району подій скеровано представників перуанської влади, які спробують вирішити ситуацію.

"Чим швидше їх почують, тим швидше нас відпустять, - написала у Фейсбуку одна з туристок, що потрапили в заручники. - Допоможіть мені поділитися інформацією про те, що ми в порядку фізично. Допоможіть мені допомогти їм бути почутими".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb