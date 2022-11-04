У Перу корінні мешканці захопили близько 70 іноземних туристів. Протестують проти знищення екології
Група місцевих жителів з-поміж представників корінних народів захопила в заручники кілька десятків пасажирів човнів, на яких зазвичай возять туристів з-за кордону
Про це пише ВВС, з посиланням на місцеві видання.
Загарбники - представники корінного населення району Урарінас у провінції Лорето - заявили, що хочуть таким чином змусити владу розв'язувати проблему розливу нафти в річку Кунініко.
Місцеві жителі кажуть, що через попадання нафти в річку у цьому районі вже загинули жінка та двоє дітей з-поміж корінних мешканців.
Загальна кількість захоплених туристів може досягати 70 осіб, серед них громадяни Великобританії, Іспанії, США, Франції та Швейцарії – а, можливо, й інших країн.
Місцевим ЗМІ активісти повідомили, що планують тримати у себе захоплених туристів близько тижня.
До району подій скеровано представників перуанської влади, які спробують вирішити ситуацію.
"Чим швидше їх почують, тим швидше нас відпустять, - написала у Фейсбуку одна з туристок, що потрапили в заручники. - Допоможіть мені поділитися інформацією про те, що ми в порядку фізично. Допоможіть мені допомогти їм бути почутими".
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