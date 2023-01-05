У Петербурзі горить 400 кв. м заводу "Білорусь МТЗ", є загиблі

Про це повідомляє білоруське видання Nexta.

"У Петербурзі горить завод компанії "Білорусь МТЗ". Відомо про двох загиблих. Площа пожежі – 400 кв. м", - йдеться у повідомленні.

20 листопада повідомлялося про займання на складі в середмісті Москви, площа пожежі склала 2 тис. м.

А 4 грудня у російському місті Нижньовартовськ через вибух газового балона у п'ятиповерховому будинку загинуло щонайменше чотири особи.

Вже 9 грудня повідомлялося, що в торговому центрі Москви "Мега Хімки" сталася масштабна пожежа, загинула людина. Збитки сягають 30 млрд рублів.

Того ж дня у російському Барнаулі сталася пожежа на Алтайському шинному комбінаті, площа займання сягала тисячі кв. метрів.

12 грудня в районі підмосковної Балашихи загорівся ТЦ "Стройпарк", постраждав охоронець.

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