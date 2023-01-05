У Петербурзі горить 400 кв. м заводу "Білорусь МТЗ", є загиблі
У четвер, 5 грудня, у російському Санкт-Петербурзі спалахнув завод "Білорусь МТЗ", площа пожежі становить 400 кв. м, відомо про двох загиблих
Про це повідомляє білоруське видання Nexta.
"У Петербурзі горить завод компанії "Білорусь МТЗ". Відомо про двох загиблих. Площа пожежі – 400 кв. м", - йдеться у повідомленні.
- 20 листопада повідомлялося про займання на складі в середмісті Москви, площа пожежі склала 2 тис. м.
- А 4 грудня у російському місті Нижньовартовськ через вибух газового балона у п'ятиповерховому будинку загинуло щонайменше чотири особи.
- Вже 9 грудня повідомлялося, що в торговому центрі Москви "Мега Хімки" сталася масштабна пожежа, загинула людина. Збитки сягають 30 млрд рублів.
- Того ж дня у російському Барнаулі сталася пожежа на Алтайському шинному комбінаті, площа займання сягала тисячі кв. метрів.
- 12 грудня в районі підмосковної Балашихи загорівся ТЦ "Стройпарк", постраждав охоронець.
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