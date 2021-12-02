У підвалі житлового будинку Харкова знайшли снаряд часів Другої світової війни
У Харкові у житловому будинку виявили 152-мм снаряд часів Другої світової війни. Він перебував у підвальному приміщенні
Про це передає пресслужба поліції Харківщини.
"Під час прибирання в підвальному житловому будинку по проспекту Московському виявили предмет, схожий на снаряд", - йдеться в повідомленні.
Повідомлення про подію надійшло до поліції 2 грудня о 10:05 від оператора 102. За адресою виїздила слідчо-оперативна група та співробітники ДСНС.
Попередньо встановлено, що вилучений предмет снарядом час Другої світової війни колібром в 152 мм.
Співробітники ДСНС вивезли боєприпас для знищення. Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2.
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