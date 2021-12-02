У підвалі житлового будинку Харкова знайшли снаряд часів Другої світової війни

Про це передає пресслужба поліції Харківщини.

"Під час прибирання в підвальному житловому будинку по проспекту Московському виявили предмет, схожий на снаряд", - йдеться в повідомленні.



Повідомлення про подію надійшло до поліції 2 грудня о 10:05 від оператора 102. За адресою виїздила слідчо-оперативна група та співробітники ДСНС.

Попередньо встановлено, що вилучений предмет снарядом час Другої світової війни колібром в 152 мм.

Співробітники ДСНС вивезли боєприпас для знищення. Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb