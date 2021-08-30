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У Південній Африці виявили новий штам коронавірусу

30 серпня, 2021 понедiлок
21:06
Світ

Вірусологи виявили у Південній Африці новий штам коронавірусу, який має підвищений ступінь мутації

Про це повідомляє EWN.

У Департаменті охорони здоров'я Південної Африки попередли Всесвітню організацію охорони здоров'я про новий штам коронавірусу.

Нове дослідження, опубліковане цього тижня, свідчить, що Південна Африка, де більш як 13% дорослих зараз повністю вакциновані проти COVID-19, стикається з новим, стійкішим та небезпечнішим варіантом коронавірусу.

Штам, ідентифікований дослідниками з Національного інституту інфекційних хвороб та Платформи інновацій та секвенування досліджень Квазулу-Наталь, називається С.1.2.

Цей штам був уперше виявлений у провінціях Мпумаланзі та Гаутенг у травні, перед початком третьої хвилі пандемії в Південній Африці. Через місяць він з’явився в Квазулу-Наталі та Лімпопо.

Зазначається, що до 13 серпня C.1.2 також був виявлений у Східному мисі, Західному мисі та Північному мисі - тобто він циркулював у 7 з 9 провінцій Південної Африки.

Заступник генерального директора Департаменту охорони здоров'я Південної Африки Анбан Піллі заявила, що поширеність нового варіанту у випробуваних зразках "на цьому етапі дуже низька".

Тим не менш, кількість геномів С.1.2, що секвенуються в Південній Африці, щомісяця збільшується, як це спостерігалося на початку поширення штамів бета та дельта. У травні C.1.2 становив 0,2% усіх геномів, секвенсованих. У червні ця кількість зросла до 1,6%, а до липня склала 2%.

Дослідники наголошують, що новий штам, ймовірно, агресивніший та може бути стійким до вакцин.

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Африка
карантин
Південна Африка
Коронавірус
штам коронавірусу
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