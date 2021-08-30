У Південній Африці виявили новий штам коронавірусу
Вірусологи виявили у Південній Африці новий штам коронавірусу, який має підвищений ступінь мутації
Про це повідомляє EWN.
У Департаменті охорони здоров'я Південної Африки попередли Всесвітню організацію охорони здоров'я про новий штам коронавірусу.
Нове дослідження, опубліковане цього тижня, свідчить, що Південна Африка, де більш як 13% дорослих зараз повністю вакциновані проти COVID-19, стикається з новим, стійкішим та небезпечнішим варіантом коронавірусу.
Штам, ідентифікований дослідниками з Національного інституту інфекційних хвороб та Платформи інновацій та секвенування досліджень Квазулу-Наталь, називається С.1.2.
Цей штам був уперше виявлений у провінціях Мпумаланзі та Гаутенг у травні, перед початком третьої хвилі пандемії в Південній Африці. Через місяць він з’явився в Квазулу-Наталі та Лімпопо.
Зазначається, що до 13 серпня C.1.2 також був виявлений у Східному мисі, Західному мисі та Північному мисі - тобто він циркулював у 7 з 9 провінцій Південної Африки.
Тим не менш, кількість геномів С.1.2, що секвенуються в Південній Африці, щомісяця збільшується, як це спостерігалося на початку поширення штамів бета та дельта. У травні C.1.2 становив 0,2% усіх геномів, секвенсованих. У червні ця кількість зросла до 1,6%, а до липня склала 2%.
Дослідники наголошують, що новий штам, ймовірно, агресивніший та може бути стійким до вакцин.
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