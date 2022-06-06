У полоні перебувають 2,5 тис. захисників Маріуполя, - Зеленський
У полоні росіян перебувають більше ніж 2,5 тисячі українських військових, які вийшли з заводу "Азовсталь" у Маріуполі
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістам, інформує РБК-Україна.
Він вважає, що росіянами невигідно застосовувати тортури проти захисників з Азовсталі, оскільки вони стали "публічними полоненими".
Зеленський додав, що не сприймає серйозно заяви від російської влади й терористів "ДНР" щодо долі бійців, оскільки вони намагаються піаритись.
- 16 травня з Азовсталі у Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.
- Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азовсталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.
- Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.
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