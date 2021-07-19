У Польщі 47% виявлених випадків коронавірусу припадає на дельта-штам, - МОЗ

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска, повідомляє Укрінформ з посиланням на Польське радіо.

“Найновіші дані свідчать про 185 випадків варіанту Delta в Польщі… На цей час це 47% усіх нових випадків, тобто кількість інфікувань зростає”, - заявив Краска, нагадавши, що у середині червня рівень був 8%.

Він припустив, що через кілька тижнів кількість інфікованих зросте.