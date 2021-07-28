У Польщі автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою, 12 потерпілих
У Польщі автобус, який перевозив школярів, зіткнувся з вантажівкою. Постраждали 12 дітей
Про це повідомляє RMF24.
ДТП сталася у селі Неджев Другий у Лодзькому воєводстві. Діти поверталися додому з табору.
Зазначається, що водій автобуса в'їхав у задню частину напівпричепа тягача. Травми дітей не є надто серйозними. Школярів оглянули медики.
Також відомо, що на місце події прибули 6 пожежних команд. Врешті-решт, за школярами приїхав інший автобус, який доправив їх до найближчої школи.
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