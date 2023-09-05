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"У Польщі є всі інструменти": польський політик Чех про ймовірну екстрадицію чоловіків в Україну

5 вересня, 2023 вiвторок
11:30
Світ Україна-Польща

Польський політик Мирослав Чех запевнив, що в Польщі є всі інструменти для забезпечення ймовірної екстрадиції чоловіків в Україну

Про це він заявив у етері Еспресо.

Коментуючи питання щодо ймовірності введення екстрадиції чоловіків в Україну, Чех зазначив, що дуже погано сприймаю заяви політиків, які "роблять багато шуму і медійного просторі, а за якими не підуть справи".

"Менше говорити, а більше робити. Це ж не величезна кількість людей. Повірте мені, таких людей не сотні тисяч, чоловіків, які виїжджають з України після 24 лютого. До 24 лютого - це інші питання. Дуже багато чоловіків виїхали до своїх сімей із неповносправними дітьми, не забувайте про це і бувають інколи дуже важкі випадки. Тобто не треба робити суспільну атмосферу таку, наче відбуваються неймовірні зловживання - це збурює суспільство, яке під час війни має своїх проблем вище голови", - зазначив він.

 Зокрема політик запевнив, що у Польщі є всі інструменти для екстрадиції, якщо Україною буде визнаний запит до Польщі за певну людину й чи перебуває вона на території Польщі.

"Всі фіксуються виїзди з України на основі паспортів, комп'ютерна система працює, це легко виявити. Тому в Польщі та інших країнах ЄС достатньо інструментів для того, щоб таких людей знайти, якщо буде така потреба. Тим більше я вважаю, що левова частка таких людей, коли почують, що такий механізм запустили - самі приїдуть в Україну для того, щоб не наражати себе на дуже складну процедуру екстрадиції", - наголосив Чех.

Що відомо про екстрадицію

1 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловився стосовно можливої екстрадиції українців, які незаконно покинули країну. "Вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації", – сказав політик.

4 вересня повідомлялося, що Польща екстрадувала до України людей, які займалися перевезенням нелегалів до Європи. Рішення про видворення з країни приймає виключно суд.

Суспільство
Україна
Польща
ЄС
Війна з Росією
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