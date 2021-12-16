У Польщі геологи знайшли відбитки лап динозаврів, на яких можна розгледіти луску

Про це повідомляє CNN.

Скам'янілі сліди динозаврів, які представляють щонайменше сім видів, знайшли у відкритому глиняному руднику в Борковіце за 130 кілометрів на південь від Варшави.



Геологи зазначають, що відбитки збереглися настільки добре, що на них можна побачити лускату шкіру. Найдовший відбиток має довжину 40 см.





Науковці пояснили, що така знахідка допоможе зрозуміти більше про складну екосистему близько 200 млн років тому та, зокрема, дослідити самих динозаврів.

"У слідах, залишених динозаврами, ви можете прочитати їхню поведінку та звички... у нас є сліди, які залишили динозаври під час бігу, плавання, відпочинку і сидіння", - сказав геолог Гжегож Нєдзвєдзкі.





Дослідники підкреслили, що такий стан збереження став можливий тільки завдяки дуже особливій послідовності подій, які відбулися за короткий час.

Окрім сотень слідів динозаврів, у шахті також знайшли фрагменти кісток тварин і риб.







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