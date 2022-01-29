У Польщі не ризикнули призначити Шевченка тренером збірної через його дружбу з російським олігархом Абрамовичем, - Przeglad Sportowy

Про це повідомляє Przeglad Sportowy.

За інформацією видання, Андрія Шевченка не ризикнули призначити головним тренером збірної Польщі через те, що він товаришує з російським олігархом та власником англійського футбольного клубу "Челсі" Романом Абрамовичем, який є одним зі спонсорів збірної Росії.

Саме проти російської команди поляки проведуть наступний матч у півфіналі кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Іншою причиною стало те, що Шевченко не зміг розірвати контракт з італійською "Дженоа", в якій був звільнений з посади головного тренера, але продовжує отримувати зарплату.

Андрій Шевченко тренував "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року та був звільнений через незадовільні результати, після того як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії.

Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня поляки зіграють у стиковому матчі відбору чемпіонату світу - 2022 з росіянами.