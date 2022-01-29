У Польщі не ризикнули призначити Шевченка тренером збірної через його дружбу з російським олігархом Абрамовичем, - Przeglad Sportowy
Однією з причини відмови від призначення українця Андрія Шевченка головним тренером збірної Польщі з футболу стали його приятельські стосунки з російським олігархом Романом Абрамовичем
Про це повідомляє Przeglad Sportowy.
За інформацією видання, Андрія Шевченка не ризикнули призначити головним тренером збірної Польщі через те, що він товаришує з російським олігархом та власником англійського футбольного клубу "Челсі" Романом Абрамовичем, який є одним зі спонсорів збірної Росії.
Саме проти російської команди поляки проведуть наступний матч у півфіналі кваліфікації чемпіонату світу-2022.
Іншою причиною стало те, що Шевченко не зміг розірвати контракт з італійською "Дженоа", в якій був звільнений з посади головного тренера, але продовжує отримувати зарплату.
Андрій Шевченко тренував "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року та був звільнений через незадовільні результати, після того як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії.
Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня поляки зіграють у стиковому матчі відбору чемпіонату світу - 2022 з росіянами.
- Нагадаємо, 28 січня стало відомо, що новим головним тренером збірної Польщі стане поляк Адам Навалка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.56
Купівля 28.56Продаж 28.9
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.27
- Актуальне
- Важливе