У Польщі невдовзі після затримання поліцією помер українець

Про це повідомляє Fakt.pl.

Інцидент стався у п'ятницю, 3 грудня, ввечері. За словами речника Окружної прокуратури у Лодзі Кшиштоф Копаня, 38-річний чоловік поводився агресивно щодо перехожих та напав з палкою на жінку, яка стояла на зупинці громадського транспорту. Його затримали сторонні особи до прибуття поліції.

"До того, як на місце прибули поліцейські, чоловік був затриманий сторонніми особами, йдеться про щонайменше трьох цивільних осіб”,- сказав Копаня.

Він додав, що поліцейські надягли на українця кайданки та більше не застосовували до нього фізичної сили.

Невдовзі після затримання чоловіку стало зле, і він знепритомнів. На місце прибули рятувальники, які намагалися реанімувати чоловіка, однак він помер.

Наразі прокуратура намагається встановити обставини загибелі.

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