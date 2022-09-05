Про це йдеться у повідомленні банку.

"Національний банк Польщі разом з Нацбанком України інформують про те, що програма обміну української гривні на польські злоті, який уможливили задля потреб українських громадян, які перебувають у Польщі, наближається до завершення. Останній тиждень операцій у відділеннях PKO Bank Polski - тиждень з 5 по 9 вересня 2022 року", - зазначає Нацбанк Польщі.

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За час дії програми через відділення Bank Polski здійснили 97 тисяч таких обмінних операцій на загальну суму 690 млн гривень, - повідомили у Narodowy Bank Polski.

23 серпня президент Польщі "Анджей Дуда запевнив українців у всебічній підтримці.

У Варшаві запрацював Центр допомоги для українців "Пліч-о-пліч", діяльність якого передовсім буде спрямована на допомогу й підтримку тих, хто приїхав з України, тікаючи від війни.

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