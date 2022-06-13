У Польщі планують створити дві нові військові дивізії

Про це заявив міністр оборони Маріуш Блащак, передає відомство у Twitter.

Дивізії будуть дислоковані вздовж річки Вісла.

За словами Блащака, це робиться для того, щоб армія Польщі налічувала шість тактичних формувань з бойовим забезпеченням.

"Польщі потрібна велика, добре оснащена та сучасна армія, здатна самостійно захищати кордони", - сказав міністр.

Нагадаємо, наприкінці травня армія Польщі почала масовий набір добровольців.