У Польщі помер другий українець, постраждалий в суботній ДТП під Лодзем

Про це повідомив радник-посланник посольства України в Польщі Олег Куць в коменті "Укрінформу".

“На жаль, у лікарні помер другий українець, постраждалий у ДТП за участю українського мікроавтобуса в минулу суботу”,- повідомив Куць.

Дипломат зазначив, що про смерть чоловіка вже поінформували родичів. Вирішується питання транспортування тіла додому.

Куць також поінформував, що троє інших постраждалих громадян України перебувають у лікарнях. Вони мають медичну страховку, необхідну для тривалого лікування.

Справа ДТП українського мікроавтобуса перебуває на контролі посольства України у Варшаві, генконсульства у Кракові та Департамента консульської служби МЗС України.

