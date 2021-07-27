У Польщі помер другий українець, постраждалий в суботній ДТП під Лодзем
27 липня у лікарні від травм помер постраждалий після ДТП за участю мікроавтобуса Volkswagen Transporter та легкового автомобіля Nissan українець
Про це повідомив радник-посланник посольства України в Польщі Олег Куць в коменті "Укрінформу".
“На жаль, у лікарні помер другий українець, постраждалий у ДТП за участю українського мікроавтобуса в минулу суботу”,- повідомив Куць.
Дипломат зазначив, що про смерть чоловіка вже поінформували родичів. Вирішується питання транспортування тіла додому.
Куць також поінформував, що троє інших постраждалих громадян України перебувають у лікарнях. Вони мають медичну страховку, необхідну для тривалого лікування.
Справа ДТП українського мікроавтобуса перебуває на контролі посольства України у Варшаві, генконсульства у Кракові та Департамента консульської служби МЗС України.
- Нагадаємо, 24 липня у Лодзькому воєводстві сталася смертельна ДТП. Один українець загинув на місці, ще 4 госпіталізували.
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