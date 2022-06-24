У Польщі щеплюватимуть дітей з України. ЮНІСЕФ надала 50 тисяч вакцин від поліомієліту
У Польщі вже давно не фіксують випадків цього важкого захворювання. Проте через наплив біженців вирішили перестрахуватися
Про це повідомляє Dziennik.pl з посиланням на міністерство здоров'я Польщі.
У відомстві зазначають, що проводитимуть інформаційну кампанію серед вимушених переселенців з України, аби діти та підлітки до 18-19 року життя отримали всі необхідні щеплення, оскільки серед українців, які прибувають до цієї країни, багато невакцинованих.
Також на тлі кризи біженців ЮНІСЕФ поставила в Польщу вакцини від гепатиту А, проте кількість цих препаратів не уточнюється.
- Раніше у польському МЗ інформували, що українські біженці у Польщі не хочуть вакцинуватися від COVID-19. Так само не виявляють бажання отримувати щеплення від інших хвороб.
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