У Польщі щеплюватимуть дітей з України. ЮНІСЕФ надала 50 тисяч вакцин від поліомієліту

Про це повідомляє Dziennik.pl з посиланням на міністерство здоров'я Польщі.

У відомстві зазначають, що проводитимуть інформаційну кампанію серед вимушених переселенців з України, аби діти та підлітки до 18-19 року життя отримали всі необхідні щеплення, оскільки серед українців, які прибувають до цієї країни, багато невакцинованих.

Також на тлі кризи біженців ЮНІСЕФ поставила в Польщу вакцини від гепатиту А, проте кількість цих препаратів не уточнюється.