У Польщі спалахнули масові протести через смерть жінки, до якої призвела заборона в країні на аборти

Про це повідомляє DW.

Масові акції протесту відбулися у Варшаві, Кракові, Гданську та інших польських містах. Їхні учасники виступили проти ухваленого минулого року закону, який майже повністю забороняє аборти. За підрахунками ЗМІ, в акціях взяло участь декілька десятків тисяч людей. Приводом стала смерть вагітної жінки, якій відмовилися робити аборт. 30-річна Ізабелла померла наприкінці вересня, але громадськість дізналася про це лише цього тижня. Перші протести почалися ще на буднях, а наймасовіші акції пройшли в суботу.

Як повідомляє адвокат сім'ї Ізабелли, Іоланта Будзовська, жінка поступила до лікарні польського міста Пщина на 22-му тижні вагітності — у неї було діагностовано маловоддя, при якому плід через нестачу навколоплідних вод мав незабаром загинути. За словами Будзовської, лікарі не стали робити аборт, адже, ймовірно, очікували на природну загибель плода, ймовірно, побоюючись порушити закон, який забороняє аборти. Через день Ізабелла померла від септичного шоку. Лікарня Пщини повідомила 5 листопада, що двох лікарів, які перебували на чергуванні в той момент, усунуто від роботи.

У жовтні 2020 року Конституційний суд Польщі ухвалив, що дозволений у країні аборт через патологію плоду суперечить основному закону. Це рішення посилило і без того жорстке польське законодавство щодо абортів: тепер вони дозволені лише тоді, коли здоров'ю вагітної жінки загрожує небезпека, а також якщо вагітність настала внаслідок згвалтування чи інцесту. Відразу після цього рішення у Польщі відбулися масштабні акції протесту, у яких брали участь сотні людей.

Прихильники закону вважають, що смерть Ізабелли не пов'язана із законом, адже аборт у її випадку був можливий, оскільки була загроза життю жінки. Проте критики закону вказують, що після посилення правил лікарі почали перестрахування, воліючи займати вичікувальну позицію.