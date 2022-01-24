У Польщі спростували інформацію про призначення Шевченка головним тренером збірної

Про це повідомляє Sport24.



За словами Квятковського, вся інформація, яка зараз з'являється в мережі, не відповідає дійсності.



"Інформація не відповідає дійсності. Єдине, що ми зараз можемо сказати – нового головного тренера буде оголошено 31 січня. Решта — чутки", — сказав прес-аташе збірної Польщі Якуб Квятковські.

Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня поляки зіграють у стиковому матчі відбору чемпіонату світу-2022 з росіянами.