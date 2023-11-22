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Головна Світ У Польщі судитимуть 16 людей, обвинувачених у шпигунстві на користь Росії

У Польщі судитимуть 16 людей, обвинувачених у шпигунстві на користь Росії

22 листопада, 2023 середа
12:40
Світ суд, суддя

Прокуратура у польському Любліні передала до суду справу висунула обвинувачення проти 16 учасників шпигунської мережі, яких підозрюють у роботі на російську розвідку

Про це повідомив міністр юстиції та генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро.

"Перед судом постали 16 російських шпигунів. Люблінська прокуратура щойно висунула обвинувачення проти учасників небезпечної шпигунської мережі, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 16 людей обвинувачують у діяльності на замовлення російської розвідки. За даними прокуратури Польщі, фігуранти проводили розвідувальну діяльність у морських портах і військових частинах, готували диверсії, а також вели пропагандистську діяльність проти Польщі.

Кожному затриманому загрожує по 10 років позбавлення волі.

  • Також у вересні Вестмінстерський суд у Лондоні звинуватив п'ятьох осіб, які нібито працюють на спецслужби РФ, у шпигунстві на користь Росії та змові.
Кримінал
Росія
Польща
Шпигунський скандал
Війна з Росією
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2023, середа
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