У Польщі судитимуть 16 людей, обвинувачених у шпигунстві на користь Росії
Прокуратура у польському Любліні передала до суду справу висунула обвинувачення проти 16 учасників шпигунської мережі, яких підозрюють у роботі на російську розвідку
Про це повідомив міністр юстиції та генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро.
"Перед судом постали 16 російських шпигунів. Люблінська прокуратура щойно висунула обвинувачення проти учасників небезпечної шпигунської мережі, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 16 людей обвинувачують у діяльності на замовлення російської розвідки. За даними прокуратури Польщі, фігуранти проводили розвідувальну діяльність у морських портах і військових частинах, готували диверсії, а також вели пропагандистську діяльність проти Польщі.
Кожному затриманому загрожує по 10 років позбавлення волі.
- Також у вересні Вестмінстерський суд у Лондоні звинуватив п'ятьох осіб, які нібито працюють на спецслужби РФ, у шпигунстві на користь Росії та змові.
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