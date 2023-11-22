У Польщі судитимуть 16 людей, обвинувачених у шпигунстві на користь Росії

Про це повідомив міністр юстиції та генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро.

"Перед судом постали 16 російських шпигунів. Люблінська прокуратура щойно висунула обвинувачення проти учасників небезпечної шпигунської мережі, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 16 людей обвинувачують у діяльності на замовлення російської розвідки. За даними прокуратури Польщі, фігуранти проводили розвідувальну діяльність у морських портах і військових частинах, готували диверсії, а також вели пропагандистську діяльність проти Польщі.

Кожному затриманому загрожує по 10 років позбавлення волі.