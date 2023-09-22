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Британський суд звинуватив п'ятьох людей у шпіонажі на користь Росії

22 вересня, 2023 п'ятниця
07:18
Світ Британія

Вестмінстерський суд у Лондоні звинувачує п'ятьох осіб, які нібито працюють на спецслужби РФ у шпигунстві на користь Росії та змові

Про це повідомляє BBC.News.

У вівторок, 26 вересня, громадяни Болгарії Орлін Русев, Бізер Джамбазов, Катрін Іванова, Іван Стоянов і Ваня Габерова постануть перед Вестмінстерським магістратським судом, який звинувачує їх у змові з метою збору інформації, корисної для РФ в період із серпня 2020 року до лютого 2023 року.

Поліція Лондона провела розслідування і виявила, що підозрювані працювали в оперативній шпигунській камері російських служб безпеки й спостерігали "за цілями".

45-річний пан Руссев керував операціями з Великої Британії та діяв як зв’язок із тими, хто отримував розвіддані. Після проведення обшуків у помешканнях Русева, Джамбазова, 41 рік, і Іванової, 31 рік, поліція знайшла підроблені паспорти та офіційні документи, що засвідчують особу Великобританії, Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії. Документи містили фотографії підозрюваних, а поліція стверджує, що Русев сам виробляв ці підробки. Усі троє вже декілька років проживали у Великій Британії у приміських будинках і працювали на різних роботах.

Трьох фігурантів також підозрюють в організації операції зі спостереження в Чорногорії й створення підроблених посвідчень журналістів, у тому числі із зображенням Іванової.

Русев має історію ведення бізнесу в Росії, а до Британії переїхав у 2009 році та три роки працював у технічному відділі фінансових послуг. У його профілі в LinkedIn зазначено, що він мав бізнес, пов’язаний з перехопленням комунікацій або електронних сигналів. Русев також стверджує, що колись був радником болгарського міністерства енергетики.

Сусіди Джамбазова та Іванової описують їх як пару. У своєму профілі в LinkedIn Джамбазов зазначає, що він водій у лікарні, а Іванова, що вона лаборант приватного медичного бізнесу. Вони переїхали до Великобританії приблизно десять років тому й керували громадською організацією, яка знайомила громадян Болгарії із "культурою та нормами британського суспільства". Згідно з болгарськими офіційними документами, вони працювали на виборчі комісії в Лондоні, які сприяли голосуванню на болгарських виборах громадян, які проживають за кордоном.

29-річна Ваня Габерова визнаний косметолог, яка була власницею компанії "Красуня" та суддею на конкурсах майстрів нарощених вій.

Усіх п'ятьох фігурантів звинувачують у проведенні активних операцій у Великобританії та Європі, зборі й передачі інформації в Росію.

  • Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак висловив занепокоєння прем’єр-міністру Китаю Лі Цяну щодо втручання країни у роботу британського парламенту після того, як у Британії заарештували двох чоловіків, яких обвинувачують у шпигунстві на користь Пекіну.

Росія
Лондон
Болгарія
Шпигунський скандал
Велика Британiя
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