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У Польщі в ДТП загинули дві жінки та 6-річна дитина з України

19 листопада, 2023 неділя
13:32
Світ ДТП у Польщі

У неділю, 19 листопада, на території Польщі сталася ДТП за участі автобуса з українцями. Внаслідок аварії загинули дві жінки та дитина, є постраждалі

Про це пишуть РАР, Polsatnews і TVN24.

Зазначається, що ДТП сталася близько 04:30 ранку у польському селі Верешин біля Грубешова (Люблінське воєводство).

На ділянці дороги без поворотів водій автобуса раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево на узбіччі. В автобусі на момент аварії перебувало 10 людей - PAP встановило, що це українці.ДТП у Польщі

Фото: tvn24

Попри реанімацію, життя двох жінок і шестирічної дитини врятувати не вдалося. Сімох людей доставили до лікарні.

ДТП у Польщі

Фото: tvn24

Як повідомив прессекретар коменданта воєводської поліції в Любліні Анджей Фійолек, аварія сталася на прямій ділянці дороги, а автобус прямував у бік кордону., За даними поліції, на момент аварії водій - 31-річнйи громадянин України - був тверезий.

Чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Після виписки з лікарні йому пред'являть звинувачення.

"За ненавмисне спричинення дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинула людина, зловмиснику може загрожувати до восьми років позбавлення волі", - заявив речник головного управління поліції в Любліні.

ДТП у Польщі

Фото: tvn24

Дорога №844 на місці інциденту повністю перекрита. Поліцейські розмітили об’їзди для водіїв.

Поліція під наглядом прокурора встановлює точні причини та обставини трагічної події. Також на місці працював експерт з реконструкції ДТП.

  • Подібний інцидент стався у серпні в румунському місті Неводар у ДТП потрапив автобус, у якому, за попередніми даними, їхали близько 40 українців. Там постраждали щонайменше 12 людей.
Суспільство
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Польща
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